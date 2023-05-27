Москва, 27 мая, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ на различных направлениях. Об этом 27 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Виктор Антонюк/РИА Новости Ящик с боеприпасами

По его словам, на купянском направлении около населённого пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ. Конашенков рассказал, что на донецком направлении около населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики был уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Отмечается, что на южнодонецком и запорожском направлениях около населённых пунктов Новомихайловка (ДНР) и Степовое (Запорожская область) уничтожены два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, авиация группировки «Центр» ВКС России нанесла удары по опорным пунктам ВСУ на краснолиманском направлении. Российская артиллерия группировки «Центр» также поразила места скопления техники ВСУ в районе населённых пунктов Невское, Новолюбовка, Терны.

Ранее авиация Южной группировки войск нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ на лисичанском направлении, по скоплению военной техники и вооружения 24-й механизированной бригады ВСУ около населённого пункта Торецк, а также нанесла поражение по скоплению живой силы, складу боеприпасов и резервам 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.