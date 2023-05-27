Челябинск, 27 мая, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Челябинский суд заключил под стражу на два месяца мужчину, который выбросил младенца в мусорный бак, сообщила 27 мая пресс-служба прокуратуры региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

«Сегодня Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в отношении 38-летнего лица БОМЖ, обвиняемого в покушении на убийство новорождённого ребёнка», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры.

Отмечается, что вину в совершении преступления обвиняемый признал, объяснив, что преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщало ИА Регнум, днём 26 мая в центре Челябинска в мусорном контейнере нашли новорождённого ребёнка, которого завернули в полиэтиленовый пакет. У доставленного в больницу младенца диагностировали переохлаждение и низкую массу тела.

Сотрудники правоохранительных органов установили личности родителей новорождённого. Людей без определённого места жительства удалось найти в течение 30 минут после поступления сообщения об обнаружении ребёнка в мусорном контейнере.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».