Всеволожск, Ленинградская область, 27 мая, 2023, 15:26 — ИА Регнум. В подсобном помещении магазина во Всеволожске Ленинградской области был обнаружен забытый рюкзак с обрезом раритетного ружья J. B. Ronge Files a Liege, начата проверка и поиски владельца, сообщили 27 мая в управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Полиция

«25 мая (…) в полицию Всеволожского района поступило сообщение от менеджера по безопасности одного из сетевых магазинов о том, что около 17:00 в подсобном помещении магазина, расположенного в доме 11 по шоссе Дорога Жизни в городе Всеволожск, обнаружен рюкзак черного цвета, в котором находилось обрезанное охотничье ружьё JB RONGE (LIEGE)», — рассказали в пресс-службе управления.

Речь идёт об одном из магазинов «Пятёрочка» во Всеволожске. Помимо обреза, в рюкзаке были обнаружены патроны, тканевая маска и наручники. Сотрудник МВД проводят проверку. Личность владельца оружия устанавливается.

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