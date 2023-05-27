Белгород, 27 мая, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат сбит в селе Поповка Белгородской области. Об этом 27 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«В селе Поповка Краснояружского района сбит беспилотник», — написал Гладков, добавив, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее Гладков сообщил, что город Шебекино вновь находится под сильным артиллерийским обстрелом со стороны ВСУ. Повреждены шесть многоквартирных домов, несколько магазинов. Сгорел один гараж вместе с автомобилем, повреждена линия электропередачи.

До этого глава региона рассказал об ударах, нанесённых ВСУ 26 мая по региону. По его словам, минувшей ночью в Белгороде квадрокоптер сбросил взрывное устройство на один из объектов энергетической инфраструктуры, в результате чего был повреждён забор. Всего Белгородский район за сутки обстреляли девять раз.