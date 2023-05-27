Москва, 27 мая, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Средства ПВО перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, 19 ракет HIMARS и две противорадиолокационные ракеты Harm, сообщил 27 мая официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Кроме того, российские военные уничтожили 12 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Затишное, Кременная, Червонопоповка Луганской Народной Республики (ЛНР), Кременец, Ясное Донецкой Народной Республики (ДНР), Пологи и Ремовка Запорожской области.

Тем временем немецкие СМИ сообщают, что Киев запросил у Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Эта крылатая ракета способна пролететь 500 км, то есть «с украинской границы она способна добраться до Москвы».

Как сообщало ИА Регнум, 23 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что в 2023 году страны Евросоюза поставили Киеву 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1300 ракет на сумму €800 млн.