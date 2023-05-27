Москва, 27 мая, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ за минувшие сутки поразили пункты управления двух бригад украинской армии, речь идёт о населённых пунктах Верхнекаменское и Торецк в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Цель

«В районах населённых пунктов Верхнекаменское и Торецк (ДНР) поражены пункты управления 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ», — заявил представитель ведомства.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили на донецком направлении более 260 украинских военных. Потери противника на купянском и краснолиманском направлениях составили около 105 человек, на херсонском направлении — около десяти человек.

Средства ПВО России также перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, 19 ракет HIMARS и две противорадиолокационные ракеты Harm.