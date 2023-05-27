Москва, 27 мая, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за прошедшие сутки на донецком направлении более 260 военных ВСУ, сообщил 27 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Так, в результате ударов авиации, огня артиллерии и активных действий подразделений «Южной» за прошедшие сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих.

Также были уничтожены две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30 ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российская армия уничтожила на херсонском направлении самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» и миномёт с расчётом. Вражеская техника была уничтожена недалеко от села Дарьевка и посёлка Береговое.

Сутками ранее Вооружённые силы России за сутки уничтожили до 190 украинских военных на донецком направлении.