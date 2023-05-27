Брянск, 27 мая, 2023, 14:55 — ИА Регнум. В Брянской области на участке дороги Бровничи — Сушаны дрон-камикадзе атаковал автомобиль «Нива» Министерства обороны России. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

Согласно опубликованным данным, в результате атаки погибли двое военнослужащих. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

В ведомстве данную информацию пока не подтвердили.

26 мая три боевых беспилотника атаковали Брянскую область с разницей в 15 минут. Отмечается, что массовой атаке подверглось село Стратива Стародубского района, которое находится в четырёх километрах от границы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале рассказал об ударах, нанесённых Вооружёнными силами Украины (ВСУ) 26 мая по региону. По его словам, минувшей ночью в Белгороде украинский квадрокоптер сбросил взрывное устройство на один из объектов энергетической инфраструктуры, в результате чего был повреждён забор. Всего Белгородский район за сутки, по словам губернатора, обстреляли девять раз.