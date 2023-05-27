Брянск, 27 мая, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Военкоры опровергли информацию о том, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) 27 мая якобы пыталась прорваться в село Сушаны Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Село Сушаны Брянской области

Ранее Telegram-каналы распространили информацию о том, что украинская ДРГ якобы пыталась прорваться в село Сушаны Брянской области, также сообщалось о попытке прорыва около села Бровничи.

«Военкоры Русской Весны» сообщили, что эта информация является недостоверной, никаких боёв там нет, никто никуда не прорывался.

«Слух о ДРГ пошёл среди местных после обнаружения машины с нашими бойцами, «Нива» посечена поражающими элементами, похожими на пулевые отверстия, но атаковал её дрон в заднюю часть крыши, а не ДРГ», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, мотострелки и артиллеристы группировки ВС РФ «Юг» пресекли попытку прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы на александрокалиновском направлении в Донецкой Народной Республике.

ВС России подавляют огневые точки ВСУ, которые 26 мая обстреливали и атаковали с помощью дронов населённые пункты Белгородской области. Мощный огонь по вражеским объектам открыт в ответ на обстрелы Краснояружского, Белгородского, Волоконовского районов, Грайворонского и Шебекинского городских округов.