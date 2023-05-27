Белгород, 27 мая, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Город Шебекино в Белгородской области снова находится под сильным артиллерийским обстрелом, сообщил 27 мая губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По предварительной информации, пострадавших нет.

«Выбиты стёкла и посечены фасады в шести многоквартирных домах. Также осколками снарядов повреждены несколько магазинов», — рассказал Гладков.

Кроме того, из-за попадания одного из снарядов в гараж произошло возгорание, в результате которого вместе с гаражом сгорел автомобиль. По словам главы региона, пожар уже потушен.

Также в городе была повреждена линия электропередачи. Бригада электриков приступила к переподключению абонентов.

Ранее Гладков рассказал о многочисленных обстрелах Белгородской области 26 мая. Атакам подверглись многие районы региона: Белгородский, Волоконовский и Краснояружский, Валуйский и Грайворонский городские округа.

Больше всего обстрелам подвергся Шебекинский городской округ: ВСУ за сутки его обстреляли 106 раз.