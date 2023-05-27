Вашингтон, 27 мая, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Министерство финансов США сдвинуло срок возможного наступления дефолта с 1 на 5 июня, сообщили в ведомстве 27 мая. Глава министерства Джанет Йеллен призвала Конгресс решить вопрос о потолке государственного долга как можно скорее.

EPA/MICHAEL REYNOLDS/ТАСС Джанет Йеллен

Изменение срока позволит министерству в первые дни июня выполнить ряд социальных платежей на общую сумму около 130 млрд долларов. Речь идёт о социальных пособиях, пособиях ветеранам, расходах на здравоохранение.

После осуществления этих выплат деньги у министерства финансов закончатся, отметила Йеллен, призвав конгрессменов решить вопрос как можно оперативнее.

«В свете поступления новых данных мы считаем, что у министерства финансов будет недостаточно ресурсов для удовлетворения обязательств правительства, если Конгресс не примет меры по повышению или приостановке действия потолка государственного долга к 5 июня», — сказано в обращении Йеллен к руководству Конгресса.

Ранее в МВФ призвали Конгресс США немедленно поднять потолок госдолга. Сложившаяся ситуация может создать дополнительные риски для американской и мировой экономики, при том что в них и так уже есть заметное напряжение, отметили руководители фонда.

Экономисты Goldman Sach ранее заявили, что, по их оценкам, резервы министерства финансов США закончатся к 9 июня. Задолженность США по итогам 2022 года составила 31,42 трлн долларов. Следующие в общемировом списке 13 стран задолжали в общей сложности 31,4 трлн долларов.