Тбилиси, 27 мая, 2023, 14:44 — ИА Регнум. В критике по поводу возобновления авиасообщения между Россией и Грузией нет смысла, поскольку контрольно-пропускной пункт «Казбеги — Верхний Ларс» ежедневно пересекают тысячи автомобилей. Об этом 27 мая заявил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили.

Сергей Бобылев/ТАСС Пассажиры у самолета Super Jet 100-95В «Амур» российской компании «Азимут» в аэропорту Тбилиси

«Каждый день тысячи машин пересекают границу, КПП «Верхний Ларс, — отметил глава грузинского правительства, уточнив, что речь идёт о пассажирском и грузовом движении. — В чём разница, я не понимаю, давайте тогда закроем и сухопутную границу».

Отвечая на критику в отношении возобновления прямых авиарейсов между странами, Гарибашвили также рассказал, что каждый год в Грузию денежными переводами из России поступают «сотни миллионов долларов». По его словам, представители грузинской диаспоры переводят деньги членам семей и родственникам, находящимся на территории республики, а также развивают бизнес.

Премьер-министр подчеркнул, что обязанность правительства — помогать гражданам Грузии как внутри страны, так и за её пределами.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии (кроме тех, кто едет в Россию работать или учиться на срок более 90 дней) и вновь разрешил российским авиакомпаниям летать в республику. МИД России в тот же день отозвал данную в 2019 году рекомендацию воздержаться от поездок в Грузию.

В правительстве Грузии заявили, что эти меры облегчат жизнь гражданам страны. При этом некоторые прозападные грузинские политики, а также президент страны Саломе Зурабишвили, де-факто находящаяся в оппозиции к собственному правительству, назвали действия Москвы «неприемлемыми» и предложили вернуть визовый режим для граждан России.

Позднее российский лидер заявил, что «поражён» тем, какую реакцию в Грузии вызвало решение России об отмене виз для граждан Грузии и о возобновлении авиасообщения.