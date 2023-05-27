Москва, 27 мая, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Авиация группировки «Центр» ВКС России нанесла удары по опорным пунктам ВСУ на краснолиманском направлении, сообщил 27 мая начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Станислав Красильников/ТАСС Вертолет Ка-52 в зоне проведения специальной военной операции

«Штурмовой и бомбардировочной авиацией нанесены авиационные удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации противника в районах Серебрянка, Кременная, Торское», — сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

Савчук добавил, что российская артиллерия группировки «Центр» также поразила места скопления техники ВСУ в районе населённых пунктов Невское, Новолюбовка, Терны.

Кроме того, расчёты зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» уничтожили украинские беспилотники типа «Фурия» и «Эльф».

Как сообщало ИА Регнум, ранее авиация Южной группировки войск нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ на лисичанском направлении, по скоплению военной техники и вооружения 24-й механизированной бригады ВСУ около населённого пункта Торецк, а также нанесла поражение по скоплению живой силы, складу боеприпасов и резервам 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.