Лондон, 27 мая, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком сезона 2022/23 в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом 27 мая сообщается на сайте турнира.

TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС Эрлинг Холанд

Холанд был выбран лучшим по результатам голосования 20 капитанов команд АПЛ и группы футбольных экспертов.

22-летний норвежский форвард обошёл Кевина Де Брёйне («Манчестер Сити»), Гарри Кейна («Тоттенхэм»), Букайо Саку, Мартина Эдегора («Арсенал»), Кирана Триппьера («Ньюкасл») и Маркуса Рашфорда («Манчестер Юнайтед»).

Холанд перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года. В текущем сезоне АПЛ он провёл 35 матчей, в которых забил 36 голов и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt признал его самым дорогим футболистом мира.