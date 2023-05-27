Вашингтон, 27 мая, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Военнослужащие ВСУ в Германии приступили к обучению управлению американскими танками Abrams. Об этом сообщила газета New York Times, ссылаясь на заявление Пентагона.

Nicolas Armer/dpa/picture-alliance/ТАСС Танк Abrams

«Первая группа из около 400 украинских солдат начала обучаться в Германии управлению американскими танками M1 Abrams и их обслуживанию», — пишет издание.

По его информации, 26 мая около 200 военных ВСУ приступили к общевойсковому инструктажу в Хоэнфельсе и Графенворе. Ещё 200 военнослужащих начали обучать заправлять танки и их обслуживать.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание USA Today со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что власти Соединённых Штатов планируют передать Вооружённым силам Украины танки Abrams без ряда функций, связанных с «чувствительными» технологиями. Передача техники может состояться уже осенью 2023 года.

В середине апреля стало известно, что Дания совместно с Нидерландами поставит Украине 14 танков Leopard 2. Уточняется, что указанные боевые машины планируется поставлять Киеву с начала 2024 года в рамках долгосрочных обязательств Копенгагена перед украинской стороной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставки западными странами Украине новых типов вооружений могут лишь привести к эскалации конфликта и новым жертвам на Украине, но не отменят целей спецоперации России.