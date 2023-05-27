Мелитополь, 27 мая, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовят операцию, в ходе которой намерены обстрелять и захватить Запорожскую АЭС.

Константин Михальчевский/РИА Новости Запорожская АЭС

«Украинские боевики готовят операцию по обстрелам и форсированию Днепра с высадкой десанта и захватом Запорожской АЭС», — приводит его слова РИА Новости.

Рогов отметил, что руководство Украины через «информационные помойки» и материалы в западных СМИ формируют мнение, что виноватой в возможной ядерной катастрофе будет Москва. Он также добавил, что киевские власти стремятся заранее оправдать свои действия по отношению к такому объекту, как Запорожская АЭС.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» заявил, что в Запорожской области сохраняется опасность наступления вооружённых формирований Украины, о чём говорят регулярные многочисленные обстрелы региона.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 26 мая ВСУ обстреляли населённый пункт Васильевка Запорожской области. Прилёты были по административному зданию, центральной аллее, а также по торговым киоскам. Ранее украинская армия ударила по Бердянску. В городе прозвучало несколько взрывов.