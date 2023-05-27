Севастополь, 27 мая, 2023, 14:06 — ИА Регнум. ВСУ пытались воспользоваться условиями плохой видимости из-за тумана во время атаки беспилотников на разведывательный корабль «Иван Хурс», однако экипаж вовремя обнаружил и уничтожил дроны, рассказали члены экипажа в комментарии пресс-службе Министерства обороны.

Кадр из видео Минобороны России Корабль «Иван Хурс»

Первый дрон даже не пытался скрывать свои действия, поскольку управляющие им полагали, что туман эти действия скрывает, отметили члены экипажа. Два других беспилотника «начали идти зигзагом», когда операторы осознали, что дроны замечены.

«Заметили его (первый дрон. — Прим. ред.) выходящим из тумана. После первого взрыва туман как будто испарился. Мы сами не ожидали такого эффекта. Туман был у нас где-то около 200 метров, он отдалился, видимость стала до 800 метров. Вокруг сразу стало светло, увидели второй БЭК (безэкипажный катер. — Прим. ред.)», — рассказал сержант Максим Панежин в видеозаписи, опубликованной пресс-службой Министерства.

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Ранее 27 мая в Минобороны сообщили, что военнослужащие экипажа корабля «Иван Хурс», отбившие атаку беспилотных надводных аппаратов в районе Босфора, представлены к боевым государственным наградам.

Как сообщалось ранее, экипаж корабля «Иван Хурс», который нёс патрульную службу по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», успешно отразил нападение беспилотников ВСУ в исключительной экономической зоне Турции. По данным источников РИА Новости, атаковавшие российский корабль катера были запущены из военно-морского оперативного центра в Очакове, который был открыт при участии США. Военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский в комментарии для ИА Регнум отметил, что «Иван Хурс» был атакован по методу Усамы бен Ладена.