Курск, 27 мая, 2023, 14:00 — ИА Регнум. В результате миномётного обстрела со стороны ВСУ в Суджанском районе Курской области получил несовместимые с жизнью травмы строитель. Об этом написал в своём Telegram-канале губернатора региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«Сегодня днём в результате миномётного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель», — отметил он, уточнив, что работы проводились рядом с селом Плехово на защитной линии укреплений государственной границы.

Он высказал слова соболезнования родным погибшего, добавив, что его родственникам будет оказана необходимая помощь. Старовойт отметил, что разрушений нет.

Как передавало ИА Регнум, в Тверской области два дрона атаковали нефтеперерабатывающую станцию, расположенную рядом с деревней Ерохино. Данный объект обслуживает нефтепровод «Дружба». Один дрон врезался в здание маслоцеха, в результате произошёл взрыв, который повредил кровлю и стену здания. Второй беспилотник упал на землю и взорвался спустя полчаса. Работники предприятия оперативно ликвидировали возгорание, обошлось без пострадавших.