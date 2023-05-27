Москва, 27 мая, 2023, 13:56 — ИА Регнум. В акватории реки в московском районе Братеево обнаружено тело мужчины, сообщила 27 мая пресс-служба прокуратуры Москвы.

Владимир Югасов ИА REGNUM Москва-река. Юго-восток Москвы

В сообщении ведомства отмечается, что точная причина смерти мужчины будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

«Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения», — отметили в столичной прокуратуре.

Ранее ИА Регнум сообщало об обнаружении пакета с фрагментом тела, предположительно, женщины в акватории Москвы-реки.

А в январе в Московской области спасатели обнаружили тело семилетней девочки, которая провалилась под лёд на реке Клязьме в Павлово-Посадском городском округе Московской области.