Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 27 мая, 2023, 13:49 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре семь автомобилей оказались повреждены в результате взрыва самогонного аппарата в жилом доме. Об этом 27 мая сообщает главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.

Kaatjem Разбитое лобовое стекло автомобиля

Отмечается, что инцидент произошёл утром 27 мая. На четвёртом этаже дома на улице Дикопольцева произошёл хлопок газовоздушной смеси, из-за чего в квартире выбило стёкла.

«Предположительно, произошёл хлопок скопившихся паров спирта при использовании самогонного аппарата», — говорится в сообщении.

От выбитых стёкол пострадали семь машин во дворе. Хозяин квартиры, мужчина 1977 года рождения, был доставлен в больницу с ожогами тела. Пожара удалось избежать. До прибытия пожарных из дома самостоятельно вышли 30 человек.

Аналогичный инцидент произошёл в декабре 2022 года в Сургуте. На балконе квартиры на девятом этаже взорвался неисправный самогонный аппарат. От взрыва выбило оконные рамы, пострадал один человек.