Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 27 мая, 2023, 13:49 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре семь автомобилей оказались повреждены в результате взрыва самогонного аппарата в жилом доме. Об этом 27 мая сообщает главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.

Взрыв самогонного аппарата во дворе дома в Комсомольске-на-Амуре повредил семь машин
Kaatjem
Разбитое лобовое стекло автомобиля

Отмечается, что инцидент произошёл утром 27 мая. На четвёртом этаже дома на улице Дикопольцева произошёл хлопок газовоздушной смеси, из-за чего в квартире выбило стёкла.

«Предположительно, произошёл хлопок скопившихся паров спирта при использовании самогонного аппарата», — говорится в сообщении.

От выбитых стёкол пострадали семь машин во дворе. Хозяин квартиры, мужчина 1977 года рождения, был доставлен в больницу с ожогами тела. Пожара удалось избежать. До прибытия пожарных из дома самостоятельно вышли 30 человек.

Аналогичный инцидент произошёл в декабре 2022 года в Сургуте. На балконе квартиры на девятом этаже взорвался неисправный самогонный аппарат. От взрыва выбило оконные рамы, пострадал один человек.