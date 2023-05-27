Москва, 27 мая, 2023, 13:51 — ИА Регнум. На Красной площади был задержан мужчина, размахивающий саблями под музыку Олега Газманова. Об этом 27 мая сообщил Telegram-канал Baza.

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная площадь

Отмечается, что на Красной площади на мужчину с саблями обратила внимание сотрудница полиции. В результате он был доставлен в отделение полиции для уточнения личности и рода занятий.

По словам 38-летнего задержанного, он является казаком, на протяжении нескольких лет мужчина профессионально занимается фланкировкой и этому учит детей, также выступает на праздниках, помимо сабли, он может ловко владеть бревном и нагайкой.

Отмечается, что в ходе проверки за мужчиной не было найдено ничего криминального. Сабли были отправлены на экспертизу, которая установила, что предметы не являются оружием — это сувенирные изделия.

Как передавало ИА Регнум, атаман Забайкальского казачества, гражданин Австралии русского происхождения Семён Бойков начал вещание в поддержку России в ежедневной программе в эфире радиостанции TNTRadio. Во время эфира активист укрывался в здании генерального консульства России в Сиднее. В декабре 2022 года Бойков получил в диппредставительстве России убежище от преследований полиции, считающей его «угрозой национальной безопасности» Австралии.