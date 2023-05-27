Пермь, 27 мая, 2023, 13:45 — ИА Регнум. В Горнозаводском районе Пермского края в кабинете было найдено тело начальника ГИБДД Андрея Фомина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

«В Пермском крае покончил с собой начальник ГИБДД Горнозаводского района», — говорится в сообщении.

Покойный обвинил в своей смерти начальство. Его тело и предсмертная записка были обнаружены в служебном кабинете.

Сообщается, что у Фомина остались двое детей и невыплаченный кредит в размере 1 млн рублей.

В ГУ МВД по региону соответствующую информацию подтвердили и сообщили о проведении комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в подмосковной деревне Голиково было обнаружено тело бывшего заместителя начальника Главного управления МВД России по борьбе с экстремизмом генерал-майора Владимира Макарова. А в апреле — тело бывшего руководителя ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД России» Алексея Смыка. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями, в результате которых ведомство потеряло более 830 млн рублей.