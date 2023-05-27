Белгород, 27 мая, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале рассказал об ударах, нанесённых Вооружёнными силами Украины (ВСУ) 26 мая по региону.

Татьяна Симоненкова/ТАСС Стела Белгородской области

Так, минувшей ночью в Белгороде украинский квадрокоптер сбросил взрывное устройство на один из объектов энергетической инфраструктуры, в результате чего был повреждён забор. Всего Белгородский район за сутки, по словам губернатора, обстреляли девять раз.

По селу Новопетровка Валуйского городского округа было выпущено шесть миномётных снарядов, а Волоконовский район был обстрелян 14 раз.

«Грайворонский городской округ снова под многочисленными минометными и артиллерийскими обстрелами», — отметил Гладков. В частности, в Грайвороне было семь прилётов, в селе Козинка зафиксировано 123 прилёта, по селу Глотово выпущено шесть миномётных снарядов.

Шебекинский городской округ, продолжил губернатор Белгородской области, был обстрелян 106 раз. В отличие от других районов, здесь не обошлось без пострадавших: в селе Новая Таволжанка при обстреле пострадала женщина 1970 года рождения. С поверхностными осколочными ранениями головы, верхних и нижних конечностей она доставлена в больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

Кроме того, в Шебекино, который подвергся обстрелу 23 раза, пострадал мужчина 2002 года рождения. С осколочными ранениями лица, головы и правой голени он доставлен в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Как сообщало ИА Регнум, Белгородская область с начала спецоперации находится под постоянными обстрелами ВСУ. А 22 мая на территорию области прорвалась украинская диверсионная группа. В регионе 22–23 мая действовал режим контртеррористической операции.

Операцию по уничтожению террористической группы вели Вооружённые силы России, Росгвардия, пограничники и ФСБ. В Минобороны 23 мая сообщили, что диверсанты были заблокированы и разгромлены. Остатки группы были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения «до полной ликвидации». Всего было уничтожено более 70 террористов.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате нападения диверсантов ВСУ на Белгородскую область погиб один мирный житель. Позднее стало известно, что причиной его смерти стал выстрел в голову.

Ещё одна жительница региона скончалась во время эвакуации с территорий, где действовали диверсанты, всего ранения получили 13 человек, отмечали в правительстве Белгородской области.