Москва, 27 мая, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Отели и турфирмы зарубежных стран приняли меры для предотвращения конфликтов между гражданами России и Украины. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы на пляже

Отмечается, этим летом курортные страны намерены сделать всё, чтобы избежать напряжённых ситуаций между отдыхающими.

В частности, принято решение размещать российских и украинских туристов в разных отелях и составлять экскурсионные программы так, чтобы они не пересекались в одном месте.

Тем не менее неприятные инциденты происходят, но конфликтных ситуаций стало меньше. Это объясняется тем, что уменьшилось число украинских туристов, а другие стараются избегать конфликтов с отдыхающими из России.

Ранее в издании Myśl Polska написали, что польские туристы возмущены присутствием граждан России и Украины на курортах в Турции. Они отказываются общаться с русскими и могут устроить потасовки в барах. При этом автор статьи посоветовал полякам спокойно наслаждаться отдыхом, морем, шопингом, а не обсуждать глобальные проблемы, лёжа на шезлонгах.