Москва, 27 мая, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Лётчик, который 23 мая смог довести до ближайшего аэродрома и посадить штурмовик Су-25, повреждённый из переносного зенитного ракетного комплекса ВСУ, представлен к награде, сообщили 27 мая в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Лётчик

«23 мая 2023-го при возращении после успешного выполнения боевой задачи штурмовик Су-25 ВКС России под управлением командира звена авиационной эскадрильи Су-25 был атакован ПЗРК противника. Лётчику удалось стабилизировать повреждённую машину, долететь до ближайшего аэродрома и выполнить посадку», — сообщили в Telegram-канале Минобороны.

За проявленные при исполнении воинского долга мужество и отвагу лётчик представлен к ордену Мужества, добавили в ведомстве.

Ранее 27 мая в Минобороны сообщили о представлении к боевым государственным наградам военнослужащих экипажа корабля «Иван Хурс», которые отбили атаку беспилотных надводных аппаратов в районе Босфора. По данным источников РИА Новости, атаковавшие российский корабль катера были запущены из военно-морского оперативного центра в Очакове, который был открыт при участии США.

К наградам также представлены российские военнослужащие, принимавшие участие в освобождении Артёмовска. Город был взят 20 мая, в годовщину освобождения Мариуполя. Операция по освобождению Артёмовска длилась 224 дня.