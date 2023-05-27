Группа десантников 81-й бригады ВСУ попала в плен в ЛНР
Марочко заявил о попадании в плен группы десантников 81-й бригады ВСУ
Луганск, 27 мая, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Российские военные взяли в плен группу десантников 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ под Белогоровкой, сообщил 27 мая подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Наши военные под Белогоровкой взяли в плен группу десантников из 81-й бригады вооруженных формирований Украины», — сказал он ТАСС.
Марочко уточнил, что на краснолиманском направлении на регулярной основе берут в плен украинских военных.
Российские военнослужащие заняли позиции ВСУ и взяли военнопленных «без особых проблем», заключил он.
Как сообщало ИА Регнум, боец Вооруженных сил Украины Василий Ленив, попавший в плен к российским военным под населенным пунктом Спорное в Донбассе, был удивлён человеческим отношением к пленным в России.
Как пояснил боец, попав в российский плен, он предполагал, что к нему будет как минимум плохое отношение, но ошибся.