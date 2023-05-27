Луганск, 27 мая, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Российские военные взяли в плен группу десантников 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ под Белогоровкой, сообщил 27 мая подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные солдаты ВСУ

«Наши военные под Белогоровкой взяли в плен группу десантников из 81-й бригады вооруженных формирований Украины», — сказал он ТАСС.

Марочко уточнил, что на краснолиманском направлении на регулярной основе берут в плен украинских военных.

Российские военнослужащие заняли позиции ВСУ и взяли военнопленных «без особых проблем», заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, боец Вооруженных сил Украины Василий Ленив, попавший в плен к российским военным под населенным пунктом Спорное в Донбассе, был удивлён человеческим отношением к пленным в России.

Как пояснил боец, попав в российский плен, он предполагал, что к нему будет как минимум плохое отношение, но ошибся.