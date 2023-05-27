Тверь, 27 мая, 2023, 13:14 — ИА Регнум. В Андреапольском округе Тверской области рухнул дрон. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба правительства региона.

Виталий Белоусов/РИА Новости БПЛА

Отмечается, что беспилотник упал 27 мая около деревни Ерохино Андреапольского округа Тверской области.

Уточняется, что в результате происшествия пострадавших нет.

«Ситуация находится на личном контроле губернатора Игоря Рудени», — сообщили в пресс-службе, добавив, что на месте работают сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, в Псковской области беспилотники атаковали здание нефтепроводной компании, а в Тверской области два дрона атаковали нефтеперерабатывающую станцию. Первый дрон в 3:15 врезался в здание маслоцеха, в результате произошёл взрыв, который повредил кровлю и стену здания. Отмечается, что второй беспилотник упал на землю и взорвался спустя полчаса. Работники предприятия оперативно ликвидировали возгорание, обошлось без пострадавших.