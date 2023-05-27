Москва, 27 мая, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Попытки японского правительства в лице генсекретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно обвинить Россию в «ядерном шантаже» являются циничными и нечистоплотными, заявила 27 мая пресс-служба МИД РФ, подчеркнув, что Москва не меняла подход к вопросу применения ядерного оружия.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Стремление приписать России отсутствующие намерения применить ядерное оружие в связи с событиями на Украине — не более чем циничные, нечистоплотные спекуляции», — сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД при этом подчеркнули, что никаких изменений в подходах России к этому вопросу не происходило.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Контроль за ядерным оружием, подчёркивали в Москве, остаётся за российской стороной.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в тот же день рассказал, что продвижение нестратегического оружия из России в Белоруссию уже началось, места для его хранения подготовлены.

В белорусском минобороны считают, что размещение российского нестратегического ядерного оружия на территории республики станет «действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран».

Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил, что его реакция на переход российского оружия в Белоруссию «чрезвычайно негативная».