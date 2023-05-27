Невель, Псковская область, 27 мая, 2023, 13:09 — ИА Регнум. В Невельском районе Псковской области вблизи границы с Белоруссией утром 27 мая произошёл взрыв, было повреждено административное здание нефтепровода, пострадавших нет, сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Алексей Даничев/РИА Новости Михаил Ведерников

«Сегодня рано утром в результате взрыва повреждено административное здание нефтепровода вблизи дер. Литвиново Невельского района. Пострадавших нет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы», — рассказал Ведерников в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, здание было повреждено в результате атаки двух беспилотников, сообщил позже губернатор. Окончательные выводы будут сделаны по итогам работы группы специалистов.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил об атаке в ночь на 27 мая двух беспилотников на нефтеперебатывающую станцию в деревне Ерохино Тверской области. Станция обслуживает нефтепровод «Дружба».

Один из беспилотников врезался в здание маслоцеха. В результате взрыва были повреждены кровля и стена здания. Второй БПЛА упал на землю и взорвался. Возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.