Тверь, 27 мая, 2023, 13:02 — ИА Регнум. На месте падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Андреапольском округе Тверской области работают спецслужбы. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, ситуация находится на личном контроле губернатора Игоря Рудени.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА

Напомним, 27 мая у деревни Ерохино Андреапольского округа Тверской области зафиксировано падение БПЛА. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время на месте работают оперативные службы.