Москва, 27 мая, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Москва решительно осуждает провокационные шаги Приштины, которые подвели ситуацию в Косово к «горячей фазе. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Наталья Селиверстова/РИА Новости МИД России

«Решительно осуждаем провокационные шаги Приштины, подведшие ситуацию вплотную к горячей фазе», — говорится в комментарии дипломата, распространённом ведомством 27 мая.

По её словам, действия Приштины угрожают безопасности всего Балканского региона.

Захарова также подчеркнула, что ответственность за происходящее в Косово лежит на Соединённых Штатах Америки и Евросоюзе. Она отметила, что западные страны не сделали ничего, чтобы «отрезвить косовоалбанскую верхушку» и добиться выполнения брюссельских соглашений от 2013 и 2015 годов.

Как сообщало ИА Регнум, накануне президент Сербии Александр Вучич привёл армию страны в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашённой Республике Косово. Он призвал страны Североатлантического альянса предотвратить насилие над сербами в регионе. Сербский президент также инициировал срочное движение армии в сторону административной линии с Косово и Метохией.

Ранее директор четвёртого европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Юрий Пилипсон заявил, что Москва продолжит поддерживать Сербию в отстаивании ею своих легитимных прав, суверенитета и территориальной целостности.