Донецк, 27 мая, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Подразделения группировки «ЮГ» на александро-калиновском направлении сорвали попытку прорыва через линию фронта украинской диверсионной штурмовой группы. Об этом 27 мая сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его данным, авиация Южной группировки войск нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ на лисичанском направлении, по скоплению военной техники и вооружения 24-й механизированной бригады ВСУ около населённого пункта Торецк, а также нанесла поражение по скоплению живой силы, складу боеприпасов и резервам 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.

Отмечается, что экипаж тяжёлой огнеметной системы «Солнцепёк» соединения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа уничтожил взводный опорный пункт ВСУ около населённого пункта Красногоровка.

«Мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями группировки сорвана попытка прорыва через линию фронта украинской диверсионной штурмовой группы на александро-калиновском направлении», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, штурмовыми отрядами около населённого пункта Молчаново было уничтожено до взвода бойцов ВСУ, три блиндажа и один наблюдательный пост. Авиационные группировки ракетно-бомбовыми ударами поразили подразделения 92-й отдельной механизированной бригады и территориальной обороны. Огнём из зенитного ракетного комплекса «Тор» был уничтожен беспилотник «Валькирия».