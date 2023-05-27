Белград, 27 мая, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Контингент Североатлантического альянса в Косово и Метохии (KFOR) не поступил согласно своим полномочиям по резолюции 1244 Совета Безопасности Организации Объединённых Наций в ходе силовой акции полиции самопровозглашённой республики на севере края, заявили в Совете национальной безопасности Сербии, уточнив, что армия страны остаётся в максимальной боеготовности.

Накануне президент Сербии Александр Вучич привёл армию страны в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашенной Республике Косово и призвал страны НАТО предотвратить насилие над сербами в регионе. Он также инициировал срочное движение армии в сторону административной линии с Косово и Метохией.

Утром 27 мая президент страны провёл заседание Совета национальной безопасности, в котором приняли участие члены правительства и главы силовых ведомств.

«Из-за грубого применения силы со стороны (косовского премьера. — Прим. ред.) Альбина Курти и его структур по отношению к сербскому народу в Косово и Метохии Вооружённые силы Сербии и далее остаются в высшей степени боеготовности», — говорится в сообщении сербского совбеза.

Как сообщало ИА Регнум, директор четвёртого европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Юрий Пилипсон заявил, что Россия продолжит поддерживать Сербию в отстаивании ею своих легитимных прав, суверенитета и территориальной целостности.