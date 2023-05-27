Киров, 27 мая, 2023, 12:51 — ИА Регнум. В Кировской области по поручению губернатора Александра Соколова разработали карту покрытия сотовой связью. Ресурс доступен по ссылке: https://mobile.geokirov.ru/. Как сообщили в пресс-центре правительства Кировской области, жители региона могут ознакомиться с информацией о покрытии связью от шести операторов: «МегаФон», Tele2, МТС, «Билайн», Yota, «Ростелеком».

Пресс-центр правительства Кировской области В Кировской области разработали карту покрытия сотовой связью

«Информация о покрытии загружается с официальных сайтов операторов связи и обновляется в режиме онлайн, — рассказал министр информационных технологий и связи Кировской области Алексей Сухих. — Стоит отметить, что карта покрытия является расчетной. Она отображает присутствие сигнала сотовой сети, но не учитывает уровень в каждой конкретной точке».

Кроме того, жители региона могут оценить наличие связи определенного стандарта в конкретном городе, поселке или деревне в разделе «Населенные пункты». Сведения представлены по данным Роскомнадзора. Дополнительно на карте отмечены населенные пункты, где подключены к интернету социально значимые объекты.

Напомним, в настоящее время проводится электронный аукцион на строительство базовых станций стандарта 4G в 20 населенных пунктах Кировской области за счет средств регионального бюджета. Заключен также контракт на организацию публичных точек доступа Wi-Fi в 110 населенных пунктах с численностью от 50 до 100 человек. Работы по региональным проектам должны быть завершены в декабре 2023 года.

В рамках реализации проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0) национальной программы «Цифровая экономика» связью стандарта 4G до конца года будут обеспечены 59 населенных пунктов, в 16 из них работы завершены. Жители этих населенных пунктов уже пользуются связью и общаются с родными и близкими по телефону и в социальных сетях.