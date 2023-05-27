ЛНР, 27 мая, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Бойцы Южной группировки российских войск взяли в плен в Донбассе две группы солдат ВСУ. Об этом 27 мая рассказал боец, участвовавший в операции.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные солдаты ВСУ

«Взяли две группы: одна больше десяти человек, в первой — все бойцы 81-й бригады ВСУ», — приводит его слова РИА Новости.

Уточнятся, что это произошло около населённого пункта Белогоровка Луганской Народной Республики.

24 мая сообщалось, что Белогоровка взята российскими военными в полукольцо. Кроме того, в юго-восточной части Кременского леса ВС РФ наступают в сторону реки Северский Донец для дальнейшего взятия под огневой контроль участка дороги Серебрянка — Григоровка — Белогоровка.