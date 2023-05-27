Псков, 27 мая, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Взрыв в здании нефтепроводной компании в Псковской области произошёл из-за атаки беспилотников, сообщил 27 мая глава региона Михаил Ведерников.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«Предварительно здание повреждено в результате атаки двух БПЛА», — написал он в своём Telegram-канале.

Окончательные выводы будут сделаны по итогам работы оперативной группы, добавил Ведерников.

Как передавало ИА Регнум, административное здание нефтепровода в Псковской области было повреждено утром 27 мая. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

По данным ФСБ, Украина обстреляла территорию России более 2 тыс. раз после начала проведения специальной военной операции.

Спецслужбы усилили контрразведывательный режим на приграничной территории в пределах Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и в Крыму.