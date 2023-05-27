В Псковской области беспилотники атаковали здание нефтепроводной компании
Губернатор Ведерников: беспилотники атаковали здание нефтепроводной компании в Псковской области
Псков, 27 мая, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Взрыв в здании нефтепроводной компании в Псковской области произошёл из-за атаки беспилотников, сообщил 27 мая глава региона Михаил Ведерников.
«Предварительно здание повреждено в результате атаки двух БПЛА», — написал он в своём Telegram-канале.
Окончательные выводы будут сделаны по итогам работы оперативной группы, добавил Ведерников.
Как передавало ИА Регнум, административное здание нефтепровода в Псковской области было повреждено утром 27 мая. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
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