Киев, 27 мая, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с Россией, говорится в указе украинского президента, размещённом на его сайте 27 мая.

Среди компаний, внесённых в новый санкционный список Киева, значатся «Мобильные телесистемы» (МТС), «Волга-Днепр лизинг», «РЖД логистика», «РЖДстрой», Соликамский опытно-металлургический завод, Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов и Минский автомобильный завод.

Это уже второй пакет санкций, введённый украинским президентом за последний месяц. Так, 12 мая лидер киевского режима заявил, что подписал указы о введении нескольких санкционных пакетов. Первый касается «Запорожстали» бизнесмена Рината Ахметова, а именно — 41 субъекта, с помощью которых Россия якобы контролировала предприятие. Он также объявил о запуске процедуры конфискации «российской доли».

Кроме того, 1 апреля Зеленский ввёл санкции в отношении 33 граждан России и 255 компаний, включая руководителей 13 регионов, главу МЧС Александра Куренкова, начальника Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Михаила Матвеевского и командующего РВСН Сергея Каракаева.

А 15 апреля под очередные санкции Киева попали 82 деятеля спорта, среди которых оказалась дочь министра обороны России Ксения Шойгу. В чёрный список на 50 лет также попали продюсер и хореограф (фигурное катание) Илья Авербух, футболист Игорь Акинфеев, министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук.