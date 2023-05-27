Москва, 27 мая, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своём Telegram-канале мем, высмеяв огромную разницу между ожиданиями властей Украины и реальностью, в которую они привели свою страну.

Telegram-канал Дмитрия Медведева Мем

На известной картинке персонажи, окружающие Украину, говорят: «Ты скоро будешь одним из нас». В режиме ожидания эти картинки иллюстрируют НАТО, ЕС, Великобританию и США, в режиме реальности — Афганистан, Сирию, Йемен, Ирак и Ливию.

В декабре 2022 года Медведев заявил, что США ведут себя разнузданно, властно и бессовестно. От действий Вашингтона значительно пострадал целый ряд стран, включая Ливию, Ирак, Сирию и Афганистан, отмечал зампред Совбеза. Эти страны он назвал «самой горькой жертвой американского «демократического миссионерства».

25 мая Медведев в своём Telegram-канале опубликовал текст, в котором рассказал, как именно, по его мнению, исчезнет Украина.

Первый сценарий предполагает переход западных регионов Украины под контроль государств ЕС и правопреемство «остатками» Украины нынешней государственности с последующим возобновлением военного конфликта. По второму варианту Украина будет разделена между ЕС и Россией, и в европейских странах появится «правительство Украины в изгнании». Наконец, третий сценарий предполагает присоединение запада Украины к ЕС, а «остатков» страны, после некоторой паузы, — к России.