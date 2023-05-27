Пекин, 27 мая, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Появление в Белоруссии российского тактического ядерного оружия может заставить Украину «дрожать от страха». Об этом говорится в статье, опубликованной 27 мая на китайском портале Sohu.

Иван Шилов ИА REGNUM Пусковая установка комплекса «Искандер-М»

«В контексте конфликта на Украине этот шаг направлен также и на сдерживание Киева, ведь тот находится совсем недалеко от границы с Белоруссией», — отмечается в статье.

Обозреватели предположили, что из-за размещения ракетного комплекса «Искандер-М» с ядерными бомбами в Белоруссии украинская сторона может «задрожать от страха», поскольку у Минска будет ещё больше военной мощи, а в НАТО не будут принимать опрометчивых решений.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Контроль за ядерным оружием, включая возможное принятие решения о его применении, остаётся за российской стороной.

В комментарии посольства РФ в Вашингтоне говорится о том, что Россия и Белоруссия в условиях гибридной войны, которую развязали против них США, имеют право обеспечивать свою безопасность, в том числе в военно-ядерной сфере.