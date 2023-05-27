Москва, 27 мая, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Директор четвёртого европейского департамента Министерства иностранных дел России Юрий Пилипсон заявил, что поставки Турцией вооружений и техники киевскому режиму не сочетаются с ролью посредника.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский режим

«Анкара не раз заявляла о стремлении обеспечить скорейшее прекращение огня на Украине и возобновить при собственном посредничестве переговорный процесс», — приводит его слова РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что поставки оружия Киеву противоречат намерениям Турции и не сочетаются с ролью посредника.

По его словам, Турция не раз заявляла о стремлении обеспечить скорейшее прекращение огня на Украине и возобновить переговорный процесс при собственном посредничестве.

В конце апреля министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин написал в своём Telegram-канале, что Киев подписал три новых контракта с турецким производителем беспилотников — компанией Baykar. Он заверил, что эти контракты дают Украине экспортную выручку и оружие нового поколения.

Тем временем заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Андрей Демин сообщал, что с начала спецоперации российской противовоздушной обороной сбито свыше 100 беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» турецкого производства.