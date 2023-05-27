Лондон, 27 мая, 2023, 12:33 — ИА Регнум. В Британии жених опозорил невесту в ходе свадебного фуршета, желая отомстить женщине за её измену со свидетелем. Об этом написало издание Wales Online.

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По словам свадебного организатора из Великобритании Джорджи Митчелл, после того как жених узнал об измене невесты с шафером, он решил публично унизить их обоих.

Отмечается, что на фуршете, который был организован после церемонии бракосочетания, присутствовали родственники и близкие с обеих сторон. В какой-то момент новоявленный муж попросил принести конверты с фотографиями. На фото была запечатлена связь его супруги с шафером. После этого мужчина покинул торжество вместе со своими родными.

По словам Митчелл, идея состояла в том, чтобы вынудить родственников невесты заплатить за фуршет, что в результате и произошло.

По информации журналистов, данная история вызвала широкую реакцию в комментариях, некоторые пользователи одобрили такой поступок жениха.

Как передавало ИА Регнум, беженка с Украины приняла участие в скандальном британском телешоу Naked Attraction, по правилам которого героям необходимо обнажаться друг перед другом. Девушка рассказала, что переехала в Великобританию из-за страха за собственную жизнь. В шоу она несколько раз отказывалась от свиданий, но потом выбрала одного из претендентов на составление пары. Суть проекта заключается в том, что герои, согласившиеся на свидание, в голом виде обсуждают личные темы и узнают друг друга.