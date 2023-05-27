Пекин, 27 мая, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Пекин будет укреплять диалог со всеми сторонами конфликта на Украине и прилагать реальные усилия для урегулирования кризиса дипломатическим путем, заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

Спецпредставитель КНР заявил, что Пекин приложит все усилия для урегулирования кризиса на Украине
Иван Шилов ИА REGNUM
Ли Хуэй

«Китай будет укреплять обмены и диалог со всеми сторонами [конфликта], включая Россию, и прилагать реальные усилия для политического урегулирования украинского кризиса», — цитирует дипломата сайт МИД КНР.

Он добавил, что Китай в вопросе украинского кризиса всегда следовал целям и принципам Устава ООН, неизменно придерживался объективной и справедливой позиции и активно продвигал мирные переговоры.

Ранее специальный представитель Китая по делам Евразии в ходе своего турне по Европе призвал добиться немедленного прекращения огня на Украине с сохранением за Россией её новых регионов.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Китай обнародовал план по мирному решению украинского конфликта. Среди основных тезисов документа, который включает 12 пунктов, — отказ от позиции холодной войны и уважение суверенитета каждой страны.