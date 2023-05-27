Пекин, 27 мая, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Пекин будет укреплять диалог со всеми сторонами конфликта на Украине и прилагать реальные усилия для урегулирования кризиса дипломатическим путем, заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

Иван Шилов ИА REGNUM Ли Хуэй

«Китай будет укреплять обмены и диалог со всеми сторонами [конфликта], включая Россию, и прилагать реальные усилия для политического урегулирования украинского кризиса», — цитирует дипломата сайт МИД КНР.

Он добавил, что Китай в вопросе украинского кризиса всегда следовал целям и принципам Устава ООН, неизменно придерживался объективной и справедливой позиции и активно продвигал мирные переговоры.

Ранее специальный представитель Китая по делам Евразии в ходе своего турне по Европе призвал добиться немедленного прекращения огня на Украине с сохранением за Россией её новых регионов.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Китай обнародовал план по мирному решению украинского конфликта. Среди основных тезисов документа, который включает 12 пунктов, — отказ от позиции холодной войны и уважение суверенитета каждой страны.