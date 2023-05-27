Херсон, 27 мая, 2023, 12:24 — ИА Регнум. В Херсонской области сокращено время действия комендантского часа на территориях, которые находятся более чем в 30 км от правого берега Днепра. Об этом 27 мая сообщили в администрации Каланчакского муниципального округа со ссылкой на указ врио главы региона Владимира Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Теперь комендантский час на этих территориях будет действовать с 23:00 до 04:00. Ранее было — с 22:00 до 05:00.

Отмечается, что комендантский час на территориях, которые находятся менее чем в 30 км от правого берега Днепра, будет действовать с 21:00 до 06:00.

Комендантский час в Херсонской области был введён в октябре 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле врио главы ЛНР Леонид Пасечник на время отменил действие комендантского часа в некоторых муниципальных образованиях региона. Такое решение было принято в связи с празднованием Пасхи.