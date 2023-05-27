Киев, 27 мая, 2023, 12:21 — ИА Регнум. После взятия Артёмовска Вооружённые силы России перейдут в наступление, заявил 27 мая во время трансляции в своём Telegram-канале Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Они пойдут в наступление. Что-то произойдёт», — считает Соскин.

Днём ранее, 26 мая, бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Артёмовск взят российской армией. Дальнейшее сражение за Артёмовск было для ВСУ «бессмысленным», сказал он. Линия фронта проходит уже в нескольких километрах от города, отметил Луценко.

Ранее официальные киевские власти не подтверждали, что Вооружённые силы России взяли Артёмовск. Представители ВСУ утверждали, что сражение на юго-западных окраинах города продолжается.

Артёмовск был взят российскими войсками 20 мая, в годовщину освобождения Мариуполя. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов отрядов «Вагнер» и подразделений Вооружённых сил России. Всех бойцов, отличившихся в ходе битвы за город, представят к государственным наградам. Операция по освобождению города началась 8 октября 2022 года, она длилась 224 дня.