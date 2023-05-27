Москва, 27 мая, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Минобороны России представило военнослужащих экипажа корабля «Иван Хурс», которые отбили атаку беспилотных надводных аппаратов в районе Босфора, к боевым государственным наградам.

Константин Михальчевский/РИА Новости Разведывательный корабль «Иван Хурс»

Об этом 27 мая сообщила пресс-служба военного ведомства.

Об отбитой российским кораблём атаке стало известно 24 мая. Экипаж корабля «Иван Хурс», который нёс патрульную службу по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», успешно отразил нападение надводных беспилотников ВСУ недалеко от пролива Босфор в исключительной экономической зоне Турции.

По данным СМИ, атаковавшие российский корабль катера были запущены из военно-морского оперативного центра, который был открыт при участии США в Очакове.

Как отметил ИА Регнум военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский, российский корабль был атакован по методу Усамы бен Ладена.

В пример он привел инцидент 2000 года в порту Адена (Йемен). Тогда лодка со взрывчаткой протаранила эсминец ВМС США «Коул». Корабль остался на ходу, но погибли 17 человек, ещё 39 получили ранения. Ответственность за эту морскую операцию была возложена на группировку, связанную с главарем «Аль-Каиды» (организация признана террористической в России) Усамой бен Ладеном. Теперь «метод бен Ладена» взяла на вооружение и Украина.

Тем временем «Иван Хурс» прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе. Экипаж судна пополнит запасы и продолжит выполнение задач.