Россия увеличила поставки аграрной продукции в страны АТР на 10%
Объём поставок российской сельхозпродукции в АТР превысил $8 млрд в 2022 году
Благовещенск, 27 мая, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Россия наращивает объёмы поставок сельхозпродукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщил замглавы Минсельхоза РФ Сергей Левин.
Так, в ходе сессии «Дальний Восток — надёжный поставщик продукции АПК в страны АТР» в Благовещенске он отметил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе повышается спрос на качественную сельхозпродукцию и продовольствие.
В итоге АТР, уточнил Левин, выступает крупнейшим потребителем сельхозпродукции и продовольствия в мире, а российские поставки продукции в этот регион стабильно растут.
«В прошлом году они превысили $8 млрд, это на 10% больше уровня предыдущего года, в этом году рост экспорта также сохраняется и даже ускоряется», — заявил замглавы Министерства сельского хозяйства РФ.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин объявил 18 мая на совещании о ходе весенних полевых работ, что Россия собирается экспортировать 55–60 млн тонн зерна.
По словам главы государства, Россия является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире. Она зарекомендовала себя как надёжный, предсказуемый партнер, уточнил глава государства.