Благовещенск, 27 мая, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Россия наращивает объёмы поставок сельхозпродукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщил замглавы Минсельхоза РФ Сергей Левин.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Сергей Левин

Так, в ходе сессии «Дальний Восток — надёжный поставщик продукции АПК в страны АТР» в Благовещенске он отметил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе повышается спрос на качественную сельхозпродукцию и продовольствие.

В итоге АТР, уточнил Левин, выступает крупнейшим потребителем сельхозпродукции и продовольствия в мире, а российские поставки продукции в этот регион стабильно растут.

«В прошлом году они превысили $8 млрд, это на 10% больше уровня предыдущего года, в этом году рост экспорта также сохраняется и даже ускоряется», — заявил замглавы Министерства сельского хозяйства РФ.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин объявил 18 мая на совещании о ходе весенних полевых работ, что Россия собирается экспортировать 55–60 млн тонн зерна.

По словам главы государства, Россия является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире. Она зарекомендовала себя как надёжный, предсказуемый партнер, уточнил глава государства.