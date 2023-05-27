Тверь, 27 мая, 2023, 11:59 — ИА Регнум. В Тверской области два дрона атаковали нефтеперерабатывающую станцию. Об этом 27 мая сообщил Telegram-канал Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

По его информации, два беспилотных летательных аппарата прилетели на станцию, расположенную рядом с деревней Ерохино. Уточняется, что данный объект обслуживает нефтепровод «Дружба».

По данным журналистов, первый дрон атаковал станцию в 3:15. Он врезался в здание маслоцеха, в результате произошёл взрыв, который повредил кровлю и стену здания.

Отмечается, что второй беспилотник упал на землю и взорвался спустя полчаса. Работники предприятия оперативно ликвидировали возгорание, обошлось без пострадавших.

Как передавало ИА Регнум, 27 мая, предположительно, в результате атаки двух беспилотников было повреждено административное здание нефтепровода около деревни Литвиново Невельского района Псковской области.

26 мая со стороны сёл Графовское и Новая Таволжанка в окрестностях Масловой Пристани в Белгородской области были слышны мощные взрывы.