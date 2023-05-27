Москва, 27 мая, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя угрозы Киева в адрес президента РФ Владимира Путина, заявил, что Украина — террористическое государство.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Это террористическое государство, они сами себя вводят в это качество», — сообщил российский дипломат в программе «Москва. Кремль. Путин».

Лавров отметил, что «кукловоды» в Великобритании и Соединённых Штатов Америки начали задумываться о том, насколько адекватно руководство киевского режима.

«Надеюсь, что последуют санкции в отношении этих руководителей так называемых, и что все заявления о том, что нужно было сначала убивать всех русских, где бы они ни были… это серьёзнейшая вещь», — добавил глава российского МИД, напомнив, что с угрозами выступали советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, секретарь СНБО Алексей Данилов.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий завил, что президент России Владимир Путин является основной целью Главного управления разведки минобороны Украины.

Ранее руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев причастен к убийствам известных россиян, включая медийных персон. При этом он не стал подтверждать или опровергать причастность киевского режима к подрыву машины писателя Захара Прилепина в Нижегородской области.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова после таких слов Буданова заявила, что это фактическое признание в терроризме.