Вашингтон, 27 мая, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Решение президента Украины отложить весеннее наступление ВСУ встревожило жителей страны. Об этом 27 мая пишет The Spectator.

«Задержка весеннего наступления встревожила некоторых украинцев, которые хотели верить в рассказы о том, что война закончится к лету», — говорится в публикации.

Отмечается, что на украинском телевидении постоянно говорят о том, что Россия «истощена» и ВСУ «достаточно сделать один рывок». По словам автора, заявления властей Украины и происходящее в реальности различаются.

Как сообщало ИА Регнум, бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что ситуация на Украине смещается в сторону России, независимо от того, насколько это нравится или не нравится Западу. При этом киевская власть сталкивается с дилеммой: продолжать сейчас противостояние или сохранить силы для летнего наступления российской армии?