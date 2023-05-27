Тбилиси, 27 мая, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила недовольство нарушением протокола на военном параде, который прошёл 26 мая в День независимости государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

«Нельзя, чтобы министр обороны на военном параде вначале приветствовал премьер-министра, а затем верховного главнокомандующего, президента страны», — сказала она в ходе встречи с представителями грузинской диаспоры.

По её словам, подобное поведение не наблюдается ни в одной стране. Это, как отмечает Зурабишвили, вызывает удивление.

Президент подчеркнула, что данный инцидент является нарушением протокола, являющегося основой государственности и который имеет большое значение для небольших стран на мировой арене.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая Саломе Зурабишвили объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за того, что организация возобновила полёты в Россию. Она сообщила, что перестанет пользоваться услугами Georgian Airways. Кроме того, президент призвала граждан Грузии присоединиться к её бойкоту.